الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين فورا

ودعا المكتب في بيان, إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور, مشددا على أن الهجوم المستمر على المخيم وأجزاء مجاورة من مدينة جنين, أدى إلى عمليات قتل غير قانونية وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين, وتدمير هائل للمخيم.
وشدد المكتب على أن استخدام قوات الاحتلال للأسلحة والتكتيكات العسكرية يسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة, مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت مؤخرا إن وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني, ودعت إلى إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن.
ويتواصل عدوان جيش الاحتلال , على جنين ومخيمها, لليوم الرابع على التوالي, حيث خلّف حتى اللحظة عددا من الإصابات, والاعتقالات, والاخلاء القسري للعائلات, عدا عن التدمير الواسع في البنية التحتية, وسط فرض حظر التجول في حارة الدمج, وحي الجابريات.