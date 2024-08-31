المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال الصهيوني ارتكب أزيد من 3500 مجزرة بحق الفلسطينيين

غزة - ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 3537 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي, حسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم السبت, أن تلك المجازر راح ضحيتها 50 ألفا و691 شهيدا ومفقودا, حيث وصلت جثامين 40 ألفا و691 شهيدا للمستشفيات, فيما لا يزال هناك 10 آلاف مفقود, فضلا عن أكثر من 94 ألف جريح ومصاب.

وأضاف البيان أن من بين الشهداء 16 ألفا و673 طفلا و11 ألفا و269 شهيدة من النساء و885 شهيدا من الطواقم الطبية و82 من طواقم الدفاع المدني و172 شهيدا من الصحفيين, و520 شهيدا تم انتشال جثامينهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 177 مركزا لإيواء النازحين, وتسببت في حرمان 17 ألف طفل من الوالدين أو أحدهما, في وقت يواجه فيه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر محلية بأن أكثر من 42 فلسطينيا استشهدوا جراء تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم, حيث استهدف الاحتلال بنايات سكنية ومنازل مأهولة بالسكان وتجمعات للمواطنين.