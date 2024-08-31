تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 16:21     الفئـة : دولــي

باريس - شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم, اليوم السبت, تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس, ومدينة أمسفورت الهولندية, وأوبسالا السويدية, وآرهوس وأودينسي في الدنمارك والعاصمة كوبنهاغن, ومانشستر البريطانية, دعما للشعب الفلسطيني, وللمطالبة بوقف إطلاق النار, وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية, واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني, خاصة الأطفال, ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 94 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

كلـمات مفتـاحيــة :
تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 16:21     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى

25.09.23

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع لانشغالات جمعيات وأولياء "أطفال القمر"

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.23

جلاوي: توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي تمثل "مشروعا إستراتيجيا لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني"

25.09.23

السيد وليد يبرز بمستغانم أهمية الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة في…

25.09.23

صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

فلاحة-تجارة: نحو إطلاق نظام معلوماتي موحد لتتبع الأسعار وتموين السوق بمختلف المنتجات