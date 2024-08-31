الأونروا: الكيان الصهيوني يشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), فيليب لازاريني, اليوم السبت, أن الكيان الصهيوني يشتري إعلانات على منصة غوغل "للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

وأوضح لازاريني في منشور له على منصة "إكس", أنه كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة وكالة الأونروا, قام الكيان الصهيوني بشراء إعلانات على منصة غوغل, لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها.

وطالب المسؤول الأممي, بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها, مشيرا إلى أن ذلك "لا يضر بسمعة الوكالة فحسب, بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".

وشدد في السياق, على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة".

جدير بالذكر, أن مساعي الكيان المحتل لتشويه سمعة وكالة الأونروا ليست بالجديدة, فقد اعتبرتها - منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة - "منظمة خطيرة يجب وقف دعمها الدولي".

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

