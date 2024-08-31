الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد صعوبة الوصول إلى المصابين جراء العدوان الصهيوني على مخيم جنين

رام الله (فلسطين المحتلة) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, يوم السبت, أن طواقمها تجد صعوبة في الوصول إلى المصابين جراء العدوان الصهيوني على مخيم جنين بالضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الجمعية في بيان لها, أن طواقمها تلقت بيانات بوجود إصابات داخل حارة الدمج بمخيم جنين وأنها لا تستطيع الوصول إليهم, بسبب منع الاحتلال الصهيوني الاقتراب من المكان.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة, لليوم الرابع على التوالي, حيث فرضت حصارا مشددا عليهما, بعد أن دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية, في الوقت الذي انتشر فيه قناصتها على أسطح المنازل.

ومنذ فجر الأربعاء الماضي, صعد الكيان الصهيوني عدوانه على عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة, مستهدفا بالخصوص, جنين وطوباس وطولكرم ما أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات وتدمير كبير في البنى التحتية.