التحديات أمام تطعيم الأطفال في غزة تتطلب حماية شاملة ووقف العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:18     الفئـة : دولــي
التحديات أمام تطعيم الأطفال في غزة تتطلب حماية شاملة ووقف العدوان الصهيوني

غزة - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة, الدكتور بسام زقوت أن التحديات التي تواجه حملات تطعيم الأطفال في القطاع تتطلب إجراءات حماية شاملة ووقف العدوان الصهيوني على  القطاع.

وأشار زقوت - في تصريح صحفي -إلى ضرورة توفير بيئة آمنة, وتسهيل دخول المساعدات والتطعيمات والالتزام بالمعاهدات الدولية لضمان صحة وسلامة الأطفال في ظل الأزمات الصحية والإنسانية الحالية .

واضاف إن الكيان الصهيوني يتجاهل المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان ويستمر في ارتكاب جرائم القتل دون توقف منذ عشرة أشهر.

وأشار إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل استشهدوا خلال العدوان الصهيوني منذ  السابع أكتوبر الماضي  وحتى الان الامر الذي يجعل الفكرة ليست فقط في التطعيم بل في كيفية حماية الأطفال وإعادة حياتهم الطبيعية.

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية, أن الأطفال يواجهون مخاطر صحية متعددة بما في ذلك الالتهابات التنفسية الحادة والتهاب السحايا وحالات الإسهال والأمراض الجلدية بالإضافة إلى الأمراض المنتشرة الأخرى في قطاع غزة.

كما أكد أن الوضع يتطلب معالجة شاملة لجميع هذه الأمراض وليس مجرد التعامل مع مرض واحد حيث أن هذه الأمراض قد يكون لها عواقب خطيرة في المستقبل القريب.

ودعا زقوت إلى ضرورة وقف العدوان الصهيوني وحماية الطواقم الطبية والسماح بدخول المساعدات والتطعيمات ومواد النظافة الشخصية الى القطاع.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تسبب الهجمات الصهيونية على العاملين في المجال الإنساني والبعثات والمرافق الإنسانية في الحد بشكل كبير من توصيل المساعدات المنقذة للحياة للسكان في غزة معتبرا الأزمة المستمرة في القطاع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة.

آخر تعديل على السبت, 31 أوت 2024 12:26
كلـمات مفتـاحيــة :
التحديات أمام تطعيم الأطفال في غزة تتطلب حماية شاملة ووقف العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 12:18     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف