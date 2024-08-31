فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 10:58     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - واصلت قوات الاحتلال الصهيوني, يوم السبت, عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة, لليوم الرابع على التوالي, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا مشددا على مدينة جنين ومخيمها بعد أن دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية, في الوقت الذي انتشر فيه قناصتها على أسطح المنازل واستمر التيار الكهربائي في الانقطاع عن أجزاء واسعة من المخيم.

كما فرضت قوات الاحتلال حظرا للتجول في المخيم ونكلت بالفلسطينيين, بعد أن احتجزت عددا من الشبان والأطفال, فيما أجبرت عائلات على مغادرة منازلها وقامت بتحوليها لثكنات عسكرية.

وشهد الحي الشرقي في مدينة جنين بدوره تدميرا كبيرا, أدى لتغيير معالمه, بعد تجريف الاحتلال الشوارع والبنية التحتية وأجزاء من المنازل.

وتعاني مناطق واسعة من مدينة جنين ومخيمها من انقطاع للمياه, بسبب تدمير الاحتلال خطوط المياه الرئيسية, إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم بسبب إطلاق النار على مولدات الكهرباء الرئيسية.

ومنذ فجر الأربعاء الماضي, صعد الكيان الصهيوني عدوانه على عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة, مستهدفا بالخصوص, جنين وطوباس وطولكرم ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات وتدمير كبير في البنى التحتية.

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 10:58     الفئـة : دولــي

