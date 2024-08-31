شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة -استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين يوم السبت في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الـ 330 للعدوان الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسعفين نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات إلى المستشفى جراء استهداف الطيران الصهيوني منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء آخرين بعد قصف صاروخي صهيوني استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وواصل الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصفه شقة سكنية في مخيم جباليا شمالا فيما استشهد تسعة فلسطينيين بقصف مدفعي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات أيضا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين مأهولين.

وبدورها لم تسلم مدينة خان يونس جنوبا حتى بعد إعلان الاحتلال الانسحاب منها حيث استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون من عائلة واحدة جراء قصف صهيوني لمنزل في منطقة "جورة اللوت".

ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن وإصابة 93855 آخرين في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب القيود الصهيونية وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.