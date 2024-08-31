شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 10:48     الفئـة : دولــي
شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة -استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين يوم السبت في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الـ 330 للعدوان الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسعفين نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات إلى المستشفى جراء استهداف الطيران الصهيوني منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء آخرين بعد قصف صاروخي صهيوني استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وواصل الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصفه شقة سكنية في مخيم جباليا شمالا فيما استشهد تسعة فلسطينيين بقصف مدفعي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات أيضا استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين مأهولين.

وبدورها لم تسلم مدينة خان يونس جنوبا حتى بعد إعلان الاحتلال الانسحاب منها حيث استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون من عائلة واحدة جراء قصف صهيوني لمنزل في منطقة "جورة اللوت".

ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن وإصابة 93855 آخرين في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب القيود الصهيونية  وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

آخر تعديل على السبت, 31 أوت 2024 13:27
كلـمات مفتـاحيــة :
شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 10:48     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف