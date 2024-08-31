الكيان الصهيوني يكثف قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان

وأفادت مصادر ميدانية بأن مدفعية الجيش الصهيوني استهدفت بعدد من قذائف الهاون أطراف بلدات "عيتا الشعب" و"كفر كلا" و"شبعا" و"الناقورة" و"علما الشعب."

في غضون ذلك, شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على أطراف بلدة "زبقين" فيما استهدف الطيران المسير المنطقة الحرجية بين بلدتي "ياطر" و"زبقين" إضافة إلى بلدة "يارون."

وكان الطيران الصهيوني قد شن في وقت سابق سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان بينما استمر تحليق طيرانه الاستطلاعي والمسير صباحا فوق عدد من القرى والبلدات.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع عدوانه المدمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط تصاعد المخاوف من توسع التوتر نحو مناطق أخرى من الشرق الأوسط.