استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات بقطاع غزة

غزة -استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة جراء قصف مدفعي على منزل في المخيم .
وبالتزامن مع ذلك واصلت قوات الاحتلال الصهيوني تفجير منازل عدة شمال مخيم النصيرات خاصة في مدينة الأسرى وبلدة المغراقة.