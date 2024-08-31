استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات بقطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 09:00     الفئـة : دولــي

غزة -استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة جراء قصف مدفعي على منزل في المخيم .

وبالتزامن مع ذلك واصلت قوات الاحتلال الصهيوني تفجير منازل عدة شمال مخيم النصيرات خاصة في مدينة الأسرى وبلدة المغراقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات بقطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 31 أوت 2024 09:00     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

الوزير الأول يعاين أشغال الشطر الثاني من مشروع نهائي الحاويات بميناء جن-جن

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم