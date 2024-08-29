فلسطين : إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني جنوب غرب جنين

وأفادت الوكالة - نقلا عن مصادر محلية - بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب وأصابته واحتجزته لفترة من الوقت قبل أن تسمح لطواقم الإسعاف بنقله للمستشفى.
وأوضحت ذات المصادر أن قوات الاحتلال تتمركز على مدخل البلدة باتجاه حي الجابريات وتمنع المواطنين من المرور.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023 والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.