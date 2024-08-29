الاتحاد الأوروبي يدعو لوقفات إنسانية فورية في غزة للسماح بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:54     الفئـة : دولــي

بروكسل - أعلن الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل وقفات إنسانية فورية في قطاع غزة للسماح بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال, بحسب مصادر اعلامية.

وشدد بيان صادر اليوم الخميس باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, نيابة عن الاتحاد الأوروبي, على أن "الالتزام بالهدنات الإنسانية من جانب جميع الأطراف سيكون أمرا بالغ الأهمية للسماح بتنفيذ هذه الحملات العاجلة بنجاح وفي الوقت المناسب".

و وصف مسألة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وضمان الوصول الآمن للأطفال والأسر إلى مواقع التطعيم بـ"الأمر الضروري لتحقيق هذه الغاية".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بتسليم أكثر من 1.2 مليون لقاح شلل الأطفال الفموي", كما "يؤكد على أهمية المزيد من التعاون من جانب جميع الأطراف مع منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسف لإجراء حملة التطعيم".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي أكد باستمرار قلقه إزاء الوضع الكارثي في غزة ودعمه للمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار".

آخر تعديل على الإثنين, 16 سبتمبر 2024 11:25
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:54     الفئـة : دولــي

