الجيش الصحراوي يستهدف قاعدة عسكرية مغربية بقطاع البكاري

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), عن البيان العسكري, أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي, نفذت فجر اليوم الخميس قصفا "مركزا" استهدف قاعدة خلفية بمنطقة حفرة أشياف بقطاع البكاري, "مخلفة خسائر فادحة على مستوى جنود العدو".
وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت في وقت سابق قواعد جيش الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية.
وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي "التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل و العار", وفق ما جاء في ذات البيان.