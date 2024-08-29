الجيش الصحراوي يستهدف قاعدة عسكرية مغربية بقطاع البكاري

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:30     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف قاعدة عسكرية مغربية بقطاع البكاري

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, اليوم الخميس, قاعدة خلفية لجيش الاحتلال المغربي بقطاع البكاري, حسب ما ذكرت المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي في بيانها العسكري.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), عن البيان العسكري, أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي, نفذت فجر اليوم الخميس قصفا "مركزا" استهدف قاعدة خلفية بمنطقة حفرة أشياف بقطاع البكاري, "مخلفة خسائر فادحة على مستوى جنود العدو".

وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت في وقت سابق قواعد جيش الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي "التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل و العار", وفق ما جاء في ذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 16 سبتمبر 2024 11:14
كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يستهدف قاعدة عسكرية مغربية بقطاع البكاري
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:30     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق