رابطة العالم الإسلامي تدين عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الضفة الغربية

  الخميس, 29 أوت 2024 19:08     الفئـة : دولــي

مكة المكرمة - أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس عدوان الاحتلال الصهيوني على مدن جنين و طولكرم و طوباس بالضفة الغربية ومحاصرة مستشفياتها, ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة مواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وندد الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى, الأمين العام للرابطة, في بيان, ب"هذه الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي أرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني", مجددا الدعوة الملحة للمجتمع الدولي ل"وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة في الأراضي الفلسطينية".

كما ناشد البيان اتخاذ إجراءات "فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان المتواصل وتفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة بحق كل المتورطين فيه".

وكان الاحتلال الصهيوني أطلق منذ أيام عدوانا على مخيمات ومدن الضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين وتدمير مساحات واسعة من البنى التحتية.

و كانت الهيئة الاسلامية قد أستنكرت ب"شدة" الدعوة التي أطلقها مسؤول في الكيان الصهيوني لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك, محذرة من "مخاطر تمادي الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم".

وشددت على "الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية ووضع حد للجرائم الممنهجة التي يواصل الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء".

 

آخر تعديل على الإثنين, 16 سبتمبر 2024 11:02
رابطة العالم الإسلامي تدين عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 19:08     الفئـة : دولــي   شارك

