العدوان الصهيوني على غزة: بوريل يقترح على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة

وحسبما أوردت مصادر إعلامية, فقد قال بوريل, في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع المرتقب اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل, أنه أطلق مبادرة تقترح على الدول الأعضاء في التكتل فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة معينين "أطلقوا رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين واقترحوا أشياء تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, دعا في 12 أغسطس الجاري إلى فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في الكيان الصهيوني, بسبب الدعوة لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا وحشيا وتهجيرا للفلسطينيين, وكذا التحريض على ارتكاب جرائم حرب.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي, يواصل الكيان الصهيوني عدوانه الهمجي على الفلسطينيين بقطاع غزة, برا وبحرا وجوا, متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا, و أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.
وخلف العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع أكتوبر 2023 أكثر من 40 ألف شهيد و أزيد من 93 ألف مصاب, وذلك في حصيلة غير نهائية, كما خلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.