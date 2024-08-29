فلسطين: غوتيريش يدعو الاحتلال الصهيوني لوقف فوري لعدوانه على الضفة الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة) - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, عن قلقه البالغ بشأن العدوان الصهيوني الأخير واسع النطاق على محافظات الضفة الغربية, داعيا الاحتلال لوقف فوري لعدوانه العسكري.

وفي بيان له نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة, أمس الأربعاء, أدان غوتيريش, وبشدة, الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال, مما أدى لوقوع شهداء بينهم أطفال وألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة من خلال البيان, الاحتلال الصهيوني إلى الوقف الفوري لتلك العمليات العدوانية والامتثال لالتزاماته ذات الصلة بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابير لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

كما شدد البيان الأممي, على ضرورة أن يتمكن جميع الجرحى الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية وأن يتمكن عاملو الإغاثة من الوصول إلى جميع المحتاجين للمساعدة.

وأعرب غوتيريش في السياق, عن قلقه العميق بشأن الأفعال والتصريحات الخطيرة والاستفزازية الأخيرة التي أدلى بها مسؤول صهيوني حول بناء كنيس في المسجد الأقصى المبارك, مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن لتلك الأماكن.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد شن عدوانا واسعا, على جنين, طولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة, ما خلف وقوع عديد الشهداء وألحق أضرارا بالغة بالبنى التحتية.

