البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جميع أشكال عدوانه و تصعيده

البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جميع أشكال عدوانه و تصعيده

القاهرة - أدان البرلمان العربي, عدوان الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية, الذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى, وتدمير عدد من منشآت البنية التحتية, مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانه وتصعيده.

وأكد البرلمان العربي في بيان أمس الأربعاء, أن عدوان الاحتلال في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني, مضيفا أن "هذا التصعيد من قبل الاحتلال ومستوطنيه على مدن الضفة بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة, والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس, من شأنه تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة, محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة".

وطالب البرلمان, المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بالضغط على الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانه وتصعيده, وضرورة توفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني ومقدراته, وإجبار الاحتلال على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار".

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد شن عدوانا واسعا فجر الأربعاء في جنين و طولكرم و طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة مما خلف عددا من الشهداء وإصابة عدد آخر بجروح وسط حصار لمستشفيات وتدمير للبنية التحتية.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023 والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

 

البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف جميع أشكال عدوانه و تصعيده
