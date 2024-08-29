وقفة في دبلن تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 08:46     الفئـة : دولــي

دبلن - نظم متظاهرون ايرلنديون, اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية في العاصمة دبلن, تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على فلسطين.

وقدم المتظاهرون رسالة دعم وتضامن للشعب الفلسطيني من خلال القصائد والأغاني, حيث دعوا إلى السلام والعدالة ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا يجوز إطلاق النار على طفل مرتين عن طريق الخطأ", كما رفعوا الأعلام الفلسطينية.

ودعا المتظاهرون حكومة بلادهم إلى إنهاء الاتفاقيات التجارية مع الكيان الصهيوني وممارسة الضغط عليه ليوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الفلسطينيين.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد و أزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

وقفة في دبلن تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني
