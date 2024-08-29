وقالت وكالة الغوث في بيان لها إن مؤسسات الأمم المتحدة تعرضت لنحو 464 هجوماً منذ بدء العدوان الصهيوني, على الرغم من وجود أكثر من مليون ونصف نازح بداخلها, مما أدى إلى استشهاد أكثر من 563 فلسطينياً وإصابة نحو 1790 بجروح, لافتة النظر أن 600 ألف طفل باتوا خارج المدارس بسبب العدوان الصهيوني, مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة كارثية, مع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين الفلسطينيين.
الأونروا: 212 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
الخميس, 29 أوت 2024
القدس المحتلة - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 212 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
