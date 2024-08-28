فلسطين: شهداء وجرحى في اليوم الـ327 لعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

وذكرت الوكالة, أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون, جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمنزل في منطقة "البطن السمين", بمدينة خان يونس, فيما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة "المحطة", ومنطقة "قيزان النجار", جنوب المدينة.
ولم يختلف الوضع في مخيم جباليا, حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة, جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمنزل في شارع "الترنس", وسط المخيم.
أما وسط قطاع غزة, فاستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة, إثر غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت مركبة في منطقة "الزوايدة", إضافة إلى استشهاد صحفي وشقيقته جراء غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في سوق مخيم "النصيرات", وسط القطاع, فيما شهد "حي الرمال", غرب مدينة غزة, استشهاد فلسطينيان وإصابة 7 آخرين بجروح إثر غارة للاحتلال.
وقصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني وشنت طائراته الحربية غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة, في مدينة غزة, بينما تعرضت منازل الفلسطينيين شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح, وسط قطاع غزة, إلى قصف مدفعي.
كما أغار طيران الاحتلال الحربي على حي "تل السلطان", غرب مدينة رفح, جنوب قطاع غزة.
يشار إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية, أعلنت, في وقت سابق اليوم, عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع أكتوبر 2023, إلى 40534 شهيدا و93778 مصابا, في وقت لا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات, حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.