غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ 7 أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 أوت 2024 10:37     الفئـة : دولــي
غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ 7 أكتوبر الماضي

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلن المكتب الإعلامي الفلسطيني بغزة, اليوم الأربعاء, عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الصهيوني عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي, إلى 172 شهيدا.

وأدان المكتب في بيان له, بأشد العبارات, استهداف وإعدام الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين, محملا الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم, بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي بيانات سابقة, أكد المكتب بأن الاحتلال الصهيوني يغتال الصحفيين عمدا, في محاولة منه لتغييب وطمس الحقيقة.

وتظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن العدوان على غزة أصبح "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم استشهاد الصحفيين حول العالم في عام 1992.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1,9 مليون شخص.

كلـمات مفتـاحيــة :
غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ 7 أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 أوت 2024 10:37     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028