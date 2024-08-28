غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ 7 أكتوبر الماضي

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلن المكتب الإعلامي الفلسطيني بغزة, اليوم الأربعاء, عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الصهيوني عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي, إلى 172 شهيدا.

وأدان المكتب في بيان له, بأشد العبارات, استهداف وإعدام الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين, محملا الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم, بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة اغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وفي بيانات سابقة, أكد المكتب بأن الاحتلال الصهيوني يغتال الصحفيين عمدا, في محاولة منه لتغييب وطمس الحقيقة.

وتظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن العدوان على غزة أصبح "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم استشهاد الصحفيين حول العالم في عام 1992.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1,9 مليون شخص.