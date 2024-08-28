الأونروا توثق الجرائم الصهيونية في غزة لمحاكمة مرتكبيها مستقبلا

غزة - أكد أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح", زيد تيم اليوم الأربعاء أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توثق وتقدم تقارير عن الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, لتكون مستندات هامة لمحاكمة مجرمي الحرب في المستقبل.

ودعا تيم في تصريح صحفي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الانتهاكات المستمرة للاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

واعتبر أن "العالم يجب أن يتحمل مسؤولياته خاصة في ظل عدم معاقبة الاحتلال", مؤكدا أن التقارير الدولية من منظمات حقوق الإنسان والأونروا ستسجل في التاريخ وستصبح مستندات هامة لمحاكمة مجرمي الحرب في المستقبل.

وكانت (الأونروا) قد أفادت أمس بأن الوضع في قطاع غزة "كارثي", والمساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع "ضئيلة للغاية", ومئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر.