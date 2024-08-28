استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمدن شمال الضفة الغربية   

رام الله - استشهد 11 فلسطينيا إثر اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأربعاء محافظتي جنين وطوباس بشمال الضفة الغربية كما أصيب اخرون وسط حصار لمستشفيات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين استشهدوا في جنين بينهم 4 إثر غارة جوية على سيارة قرب قرية صير جنوب شرق جنين واثنان برصاص جنود الاحتلال فيما ارتقى خمسة شهداء في محافظة طوباس بينهم اثنان نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيرة على منزل بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات بسبب محاصرة مخيم الفارعة وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت المخيم مساء أمس الثلاثاء بعدد كبير من جنود المشاة فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري برفقة جرافة.

كما نشرت القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا عليه وسط اندلاع اشتباكات مع جنود الاحتلال وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.