استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمدن شمال الضفة الغربية   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 أوت 2024 08:45     الفئـة : دولــي

رام الله - استشهد 11 فلسطينيا إثر اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأربعاء محافظتي جنين وطوباس بشمال الضفة الغربية كما أصيب اخرون وسط حصار لمستشفيات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين استشهدوا في جنين بينهم 4 إثر غارة جوية على سيارة قرب قرية صير جنوب شرق جنين واثنان برصاص جنود الاحتلال فيما ارتقى خمسة شهداء في محافظة طوباس بينهم اثنان نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيرة على منزل بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات بسبب محاصرة مخيم الفارعة وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اقتحمت المخيم مساء أمس الثلاثاء بعدد كبير من جنود المشاة فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري برفقة جرافة.

كما نشرت القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا عليه وسط اندلاع اشتباكات مع جنود الاحتلال وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمدن شمال الضفة الغربية   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 أوت 2024 08:45     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026