الصحراء الغربية: وزارة الأرض المحتلة تدين مصادرة الاحتلال المغربي لممتلكات الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أدانت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية بمصادرة الاحتلال المغربي لأراضي الصحراويين وممتلكاتهم في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), اليوم الثلاثاء.

و أبرز بيان أصدرته الوزارة ما تعرضت له منازل المواطنين الصحراويين جنوب شرق العيون المحتلة من هدم و اجبار ساكنيها على النزوح من مناطق سكناهم بالقوة.

و أفد البيان بأن الاحتلال المغربي "يواصل سياسة الأرض المحروقة ضد المواطنين الصحراويين بالأراضي المحتلة من خلال مصادرة الممتلكات الخاصة والترامي على أراضي الصحراويين, والتي كان آخر صورها ما أقدم عليه الاحتلال أمس الاثنين بمنطقة لمريات جنوب شرق العيون المحتلة أين فوجئ المئات من المواطنين الصحراويين بهدم منازلهم على رؤوسهم و إجبارهم على النزوح من مناطق سكناهم بالقوة بدون أي سابق انذار, وهو ما ينضاف إلى العديد من الوقائع المماثلة من مصادرة للأراضي بالجملة وهدم للمنازل و احراقها".

و نددت الوزارة ب"تمادي الاحتلال المغربي في المضي في سياسة الاستعمار الاستيطاني الخبيثة, في تشابه تام مع السياسات الاستيطانية الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة", وذلك في "تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية, وفي مقدمتها قواعد القانون الدولي الانساني", مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل من أجل إيقاف سياسة الاستعمار الاستيطاني المنتهجة من طرف الاحتلال المغربي.

و أضاف البيان أن الاستهداف المستمر للمواطنين الصحراويين وممتلكاتهم بالأراضي المحتلة "يأتي ليبين واقع التخبط والهزيمة الذي يعيشه الاحتلال المغربي, سواء على المستوى العسكري بعد الرجوع لحالة الحرب بالصحراء الغربية, أو على المستوى الدبلوماسي من خلال الخيبة التي مني بها الاحتلال في مساعيه لطي القضية الصحراوية".

