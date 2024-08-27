اليونيسف: وفاة 668 شخص وإصابة أكثر من 172 ألف أخر بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري

وذكرت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة, في تقرير لها, أنه وحتى تاريخ 18 أغسطس الجاري تم الإبلاغ عن أكثر من 172.023 حالة إسهال مائي حاد وحالات كوليرا مشتبه بها في اليمن مع 668 حالة وفاة مرتبطة بها, وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وأضافت المنظمة أنه وفي المتوسط فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن عدد الحالات أقل بكثير من حالة تفشي المرض السابقة التي كانت بين عامي 2016 و2021 عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 2,5 مليون حالة مشتبه بها و4000 حالة وفاة, لافتة إلى أنه يخشى أن يتدهور الوضع خلال موسم الأمطار الحالي المستمر في البلاد.
وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة وأنظمة الصرف الصحي مثل مخيمات النازحين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض, محذرا من زيادة تفشي الوباء إلى جانب الفيضانات خلال موسم الأمطار.
وقال الدكتور كبير حسن, رئيس قسم الصحة في اليونيسف في اليمن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء زيادة حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد والتي يمكن أن تتفاقم بسرعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وكافية ومتعددة القطاعات".
وأضاف قائلا: "لقد استثمرت اليونيسف في أكثر من 3200 مركز للرعاية الصحية الأولية والتي تواصل لعب دور حيوي في الاستجابة لهذا التفشي ولكننا بحاجة إلى دعم إضافي و عاجل لتعزيز قدرة هذه المرافق على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة".