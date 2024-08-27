العدوان الصهيوني: "اليونيسف" تدعو ل"هدنة فورية" لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - دعا المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف), كاظم أبو خلف, اليوم الثلاثاء إلى ضرورة فرض "هدنة فورية" لمدة أسبوع في غزة, التي تشهد عدوانا صهيونيا وحشيا, لإعطاء الفرصة لإنجاح الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقال أبو خلف ـ في تصريح اعلامي- إن "اليونيسف تمكنت من إدخال أكثر من مليون و230 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال لتطعيم حوالي 46 ألف طفل دون سن العاشرة في الجولة الأولى ومثلها في الجولة الثانية", مؤكدا استحالة إعطاء التطعيمات في ظل مواصلة الاستهدافات وعمليات التصعيد الصهيونية في غزة.

وشدد على أهمية "استعادة الهدوء" في قطاع غزة للسماح ب"تحرك الفرق الطبية والمواطنين و اصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية القريبة دون تخوف أو ترقب".

و أوضح المتحدث باسم "اليونيسف" أن "كافة التجهيزات الخاصة بتطعيم شلل الأطفال تسير حتى الآن في مسارها الصحيح من خلال عمليات التنسيق مع وكالة /الأونروا/ ومنظمة الصحة العالمية لكن المطلوب بأن يكون هناك مأمن للفرق الطبية وأهالي غزة حتى يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية لإعطاء التطعيم لجميع الأطفال في القطاع", محذرا من عواقب "وضع العراقيل" أمام حملة التطعيم هذه.

وكان مدير عام الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة, الدكتور موسى عابد, قد شدد في وقت سابق اليوم على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية في قطاع غزة لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في القطاع.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, أول أمس الأحد, عن وصول لقاحات شلل الأطفال, مؤكدة أن العمل "جار على تنسيق إدخالها إلى قطاع غزة".

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

