  الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:55     الفئـة : دولــي
بوريل يدعو إلى هدنة إنسانية بغزة من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال

بروكسل - دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, إلى وقف إطلاق النار إنساني لمدة 3 أيام من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح بوريل, في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء, أن الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أضعفهم النزوح والحرمان وسوء التغذية.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري لضمان قيام منظمة الصحة العالمية واليونيسف بعمليات التطعيم في القطاع.

يذكر أن الفترة الماضية هي الأقل حجما في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال الصهيوني في إطار سياسة التجويع التي تنتهجها ضد المواطنين الأبرياء في القطاع.

وتحول قوات الاحتلال دون إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وحتى المساعدات من منفذ كرم أبو سالم بشكل مؤقت ويعمل الاحتلال على تقليص أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع بشكل يومي.

