البرلمان العربي يدين الدعوات الصهيونية لبناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

القاهرة - أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات مسؤول في الكيان الصهيوني دعا فيها إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك, واصفا هذه التصريحات بأنها "استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدا مباشرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الثلاثاء " أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني", محذرا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة, وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي "من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة", والضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

كما طالب البرلمان العربي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته, والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ويتعرض المسجد الأقصى منذ احتلاله عام 1967 لاعتداءات متواصلة, واقتحامات من المستوطنين, بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني, في محاولة لتهويده وفرض السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا بالرغم من اعتراف المجتمع الدولي بكونه مكان عبادة خالص للمسلمين.