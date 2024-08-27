رابطة علماء المغرب العربي تستنكر إعادة فتح مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 11:57     الفئـة : دولــي

الرباط - استنكرت رابطة علماء المغرب العربي-مكتب المغرب- بشدة إعادة فتح مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط في عز العدوان الصهيوني على قطاع غزة, محذرة من خطورة هذا الإجراء على سائر القوى الحية في المملكة و دعت إلى رفضه واستنكاره وإعلان عدم قبوله تحت أي مبرر وبأية ذريعة كانت.

وأكدت الرابطة, في بيان لها, أن إعادة فتح عمل مكتب الاتصال الصهيوني, الذي فاجأ الشعب المغربي هو من أحدث صور خذلان المسلمين و موالاة أعداء الأمة, مبرزة تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على ضرورة نصرة المسلمين و التناصر بينهم.

وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء يمثل "خطرا عظيما على الأمة".

وإذ تستنكر الرابطة هذه الخطوة التي اعتبرتها "خيانة", فإنها تدعو إلى وقف هذا الإجراء فورا والاعتذار للشعب المغربي والفلسطيني وللأمة بأسرها وعدم العودة إلى مثله. كما دعت سائر القوى الحية في المجتمع المغربي إلى رفضه واستنكاره وإعلان عدم قبوله تحت أي مبرر وبأية ذريعة كانت.

و وجهت الرابطة دعوة إلى العلماء والدعاة الصادقين إلى إظهار "خطورة هذا الموقف على المغرب و أمتنا" و إبراز عاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة و تنظيم وقفات شعبية معبرة عن سخطها ورفضها للتواصل مع كيان إرهابي مجرم

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة علماء المغرب العربي تستنكر إعادة فتح مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 11:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق