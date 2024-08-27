الأزهر يطالب حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه تصريحات الكيان الصهيوني حول المسجد الأقصى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 10:55     الفئـة : دولــي

القاهرة - طالب الأزهر الشريف, حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه تصريحات مسؤول في الكيان الصهيوني دعا فيها إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك, مؤكدا أن هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان و لا مقدسات الآخرين.

وقال الأزهر في بيان, أمس الاثنين, أنه "يجب وضع حد لهذه التصريحات الإجرامية والممارسات الإرهابية غير المسؤولة والمتكررة من هذه الشخصية الصهيونية والشخصيات الأخرى المتطرفة, التي اعتادت اقتحام المسجد الأقصى, والتحريض على العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء".

واستنكر الأزهر الشريف بشدة, "التصريحات المتطرفة والمستفزة" الصادرة عن المسؤول الصهيوني بشأن إقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن "هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان, ولا مقدسات الآخرين, ولا القوانين والمواثيق الدولية, ولا تعرف سوى قانون الغاب والوحشية والإجرام".

وذكر الأزهر, العالم أجمع بأن "المسجد الأقصى المبارك كان ولا يزال وسيظل بساحاته وباحاته وكامل مساحاته إسلاميا خالصا, وحقا تاريخيا للمسلمين, وهو إسلامي المنشأ, وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين, وسيظل كذلك رغم المخططات الإجرامية للصهاينة في تهويد المعالم التاريخية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس".

ويتعرض المسجد الاقصى منذ احتلاله عام 1967 لاعتداءات متواصلة, واقتحامات من المستوطنين, بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأزهر يطالب حكومات العالم الإسلامي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه تصريحات الكيان الصهيوني حول المسجد الأقصى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 10:55     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

25.09.21

ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو

25.09.21

الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

25.09.21

الدخول المدرسي: تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات…

25.09.21

اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

25.09.21

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق