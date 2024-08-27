شهداء وجرحى في اليوم الـ326 للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال, وأصيب آخرون بجروح مختلفة اليوم الثلاثاء, في حرب الابادة الجماعية المتواصلة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة لليوم 326.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر طبية, بانتشال 10 شهداء بينهم ثلاث نساء وطفلة, إثر قصف صاروخي استهدف شقتين سكنيتين في /حي التفاح/ و/شارع اليرموك/ في مدينة غزة.

كما استشهد سبعة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال, عقب استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة, فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح بعدد من القذائف.

وفي جنوب قطاع غزة, استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم خان يونس, كما طال القصف المدفعي عدة مناطق شرق المدينة تزامنا مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى /ناصر/ الطبي, بانتشال أربعة شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في الحي النمساوي غرب مدينة خان يونس, والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع من أكتوبر الماضي, إلى 40 ألفا و435 شهيدا, و93 ألفا و534 مصابا, حسب آخر حصيلة مؤقتة أعلنتها السلطات الصحية في غزة.