شهداء ومصابون في سلسلة غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة

غزة - استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون, بينهم أطفال ونساء  اليوم الاثنين, جراء قصف قوات الاحتلال الصهيوني, المتواصل على مناطق متفرقة  في قطاع غزة, لا سيما محافظات غزة وخان يونس ورفح.

وأكدت مصادر طبية, نقل 3 شهداء وعدد من المصابين بعد استهداف صاروخي صهيوني  لبسطة مواد غذائية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع, إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

كما تحدثت مصادر محلية عن استشهاد 4 أشخاص في غارة صهيونية على مركبة غربي  خان يونس, بعد وقت قصير من وصول 4 شهداء آخرين وعدد من الجرحى إلى مستشفى  الكويت الميداني جراء قصف الاحتلال في شارع النصر بمنطقة المواصي غرب رفح.

واستشهد فلسطينيان في قصف على منطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس, بحسب  ما أوردته مصادر طبية.

كما أغار الاحتلال على محيط مستشفى ناصر وقرب دوار أبو حميد في خان يونس  جنوبي قطاع غزة, ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين على الأقل.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة, خلفتا 33  شهيدا و66 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع من  أكتوبر الماضي, إلى 40 ألفا و435 شهيدا, و93 ألفا و534 مصابا, أغلبيتهم من  الأطفال والنساء.

