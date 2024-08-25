تيكاد: أجندة المخزن تتوجه بشكل متسارع لتصبح معادية للاتحاد الإفريقي وأهدافه في وحدة القارة

جنيف - أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, أن اعتداء الدبلوماسي المغربي على الوفد الصحراوي المشارك في اللقاءات التحضيرية لأشغال الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد) دليل على أن أجندة المغرب لم تعد مخالفة للاتحاد الإفريقي فحسب بل تتجه ب"شكل متسارع" لأن تصبح معادية له ولأهدافه في وحدة القارة السمراء.

و في مقال نشر يوم الأحد, وصف أبي بشراي البشير الاعتداء العنيف للدبلوماسي المغربي على وفد الجمهورية العربية الصحراوية المشارك في "تيكاد "ب "العملية الرعناء", مؤكدا أن سببها فشل المخزن في تمرير مخططات داخل المنظمة القارية.

و قال الدبلوماسي الصحراوي أن "أجندة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي لم تعد تخالف الاتحاد الإفريقي, بل أصبحت تعادي أهدافه في وحدة القارة الإفريقية وتنميتها والوفاء لقيم ومبادئ التأسيس", مؤكدا أن هذا "الوضع لم يعد من الممكن استمراره".

وأوضح في السياق, أنه بعد 32 سنة من محاولة التأثير على موقع الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي من خارج المنظمة, قرر المغرب في يناير 2017 الانضمام إلى الإتحاد القاري والرهان على العمل من داخل المنظمة لاستبعاد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي رغم أنها عضو مؤسس.

و لتحقيق هذا الهدف - يضيف- "قبل المغرب بالجلوس جنبا إلى جنب وعلى قدم المساواة مع الجمهورية العربية الصحراوية و الاعتراف بها في جريدته الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 31 يناير 2017 ".

و قال الدبلوماسي الصحراوي بهذا الخصوص: " كان الاحتلال المغربي يراهن على أن معاناته في الاتحاد الإفريقي لن تطول كثيرا وأن ما فشل فيه من الخارج سينجح فيه من الداخل في فترة وجيزة". لكن - يستطرد بالقول- "بعد مرور 7 سنوات, لم يفشل المغرب في تحقيق أي من أهدافه فحسب بل إن "السحر ينقلب على الساحر" مع كل مناسبة.

و أبرز السيد بشراي أنه بدلا من أن تتأثر الجمهورية العربية الصحراوية سلبا بدخول المغرب إلى الاتحاد أصبحت تحقق العديد من المكاسب الدبلوماسية", مضيفا بأن "التأثير عليها أصبح خارج "دائرة أحلام" المخزن بسبب التفاف الدول الإفريقية كمجموع حولها و تشكل اعتقاد بأن وحدة المنظمة ومستقبلها مرتبطان باحترام القانون التأسيسي وسيادة جميع الدول الأعضاء".

كما أبرز أن موضوع الشراكات الدولية شكل "تمرينا عسيرا" بالنسبة للاتحاد الافريقي, بسبب "المشاكسة المغربية" من الخارج رغم أنه يجلس إلى جانب الجمهورية في الاتحاد الإفريقي و بالتالي لم تعد لديه أي حجة لعدم الجلوس معها في الاجتماعات مع منظمات دولية أخرى.

واستدل أبي بشراي البشير في هذا الإطار ببعض مشاركات الجمهورية الصحراوية في اجتماعات الاتحاد الإفريقي الدولية مثل قمة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بأبيدجان (كوت ديفوار) في نوفمبر 2017, و ببروكسل في فبراير 2022 , قمة الشراكة مع اليابان بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في أغسطس 2017 و كذا في الاجتماع الوزاري لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا (تيكاد) مؤخرا.

ويرى المتحدث أن المغرب فشل في تحقيق أهدافه ضد الجمهورية الصحراوية, بسبب الموقف الجماعي للدول الأفريقية و التفافها حول الدولة الصحراوية, مجددا التأكيد على أن نوايا المغرب من وراء انضمامه للاتحاد الإفريقي أصبحت واضحة وأنه بعد فشله في استبعاد الدولة الصحراوية بدأ في اختلاق الأزمات وتعريض صورة الاتحاد الإفريقي للتشويه أمام العالم.

وفي الأخير, أبرز الدبلوماسي الصحراوي أن "أزمات المغرب داخل الاتحاد الإفريقي تتعدى موضوع الصحراء الغربية إلى محاولة منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي (..)".