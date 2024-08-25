وفاة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص

بيروت - توفي يوم الأحد, رئيس الوزراء اللبناني الأسبق, سليم الحص, عن عمر ناهز 95 عاما.

وقد نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية, نجيب ميقاتي, الراحل, وقال في بيان: "أنعي بكل حزن و أسى دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

ورأى ميقاتي أن الكتابة عن سليم الحص "مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته, صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه, وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية".

و أضاف: "كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والأخلاق والعلم, يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجردا وموضوعيا ودستوريا بامتياز".

وشغل سليم الحص منصب رئاسة الوزراء خمس مرات, و انتخب عضوا في مجلس النواب لدورتين متتاليتين.

كما تولى وزارات الصناعة والنفط, والاقتصاد والتجارة, والتربية, والعمل, وكذا الخارجية.

