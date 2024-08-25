العدوان الصهيوني: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

وأفادت (وفا) نقلا عن مصادر محلية, بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام ورشة تصليح مركبات في شارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع, ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن مواطنين استشهدا جراء قصف الاحتلال استهدف حي البيوك وسط خان يونس, بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الشرقي. كما استشهد 4 مواطنين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.
وفي مدينة غزة, استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأوضح شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في محيط مفترق العيون بمنطقة النصر شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 28 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات, إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد و أزيد من 93 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1,9 مليون شخص.