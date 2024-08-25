الصحة الفلسطينية: وصول لقاحات شلل الأطفال والتنسيق جار لإدخالها إلى قطاع غزة

وأوضحت الوزارة, في بيان, أنه تم إدخال المعدات اللازمة لحفظ اللقاحات ضمن السلسلة الباردة في قطاع غزة وسيتم توزيعها على المراكز المخصصة للتطعيم.
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى العمل والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف العدوان المستمر على سكان قطاع غزة لتمكين الفرق الطبية من تطعيم الأطفال والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الـ29 من يوليو المنصرم أن غزة منطقة وباء لـ "شلل الأطفال" بعد اكتشافه في مياه الصرف الصحي بمحافظتي خان يونس والوسطى, ما يشكل تهديدا صحيا لسكان القطاع.
وفي تصريح سابق, أفاد مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة, موسى عابد, أن القطاع بحاجة لـ 1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة فيروس "شلل الأطفال" لكن الاحتلال لا يزال يرفض إدخالها إلى غزة, وهو ما سيفاقم الأوضاع الصحية ويترك آثارا خطيرة على صحة الأطفال وكبار السن والمرضى.
وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل ويصيب الأطفال دون سن الخامسة.
وفي أعقاب اكتشاف الفيروس, وصفت منظمة الصحة العالمية اكتشافه بـ "المقلق جدا".
وثمة أمراض عديدة انتشرت في قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية نتيجة استهدافها المتعمد من قبل الاحتلال الصهيوني أبرزها التهاب الكبد الوبائي وأمراض الجلدية.