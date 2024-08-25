الصحة الفلسطينية: وصول لقاحات شلل الأطفال والتنسيق جار لإدخالها إلى قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 18:29     الفئـة : دولــي
الصحة الفلسطينية: وصول لقاحات شلل الأطفال والتنسيق جار لإدخالها إلى قطاع غزة

غزة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, يوم الأحد, عن وصول لقاحات شلل الأطفال, مؤكدة أن العمل جار على تنسيق إدخالها إلى قطاع غزة, حسب ما ذكرته مصادر إعلامية.

وأوضحت الوزارة, في بيان, أنه تم إدخال المعدات اللازمة لحفظ اللقاحات ضمن السلسلة الباردة في قطاع غزة وسيتم توزيعها على المراكز المخصصة للتطعيم.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى العمل والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف العدوان المستمر على سكان قطاع غزة لتمكين الفرق الطبية من تطعيم الأطفال والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في الـ29 من يوليو المنصرم أن غزة منطقة وباء لـ "شلل الأطفال" بعد اكتشافه في مياه الصرف الصحي بمحافظتي خان يونس والوسطى, ما يشكل تهديدا صحيا لسكان القطاع.

وفي تصريح سابق, أفاد مدير عام الرعاية الصحية بوزارة الصحة, موسى عابد, أن القطاع بحاجة لـ 1.3 مليون جرعة لقاح لمكافحة فيروس "شلل الأطفال" لكن الاحتلال لا يزال يرفض إدخالها إلى غزة, وهو ما سيفاقم الأوضاع الصحية ويترك آثارا خطيرة على صحة الأطفال وكبار السن والمرضى.

وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل ويصيب الأطفال دون سن الخامسة.

وفي أعقاب اكتشاف الفيروس, وصفت منظمة الصحة العالمية اكتشافه بـ "المقلق جدا".

وثمة أمراض عديدة انتشرت في قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية نتيجة استهدافها المتعمد من قبل الاحتلال الصهيوني أبرزها التهاب الكبد الوبائي وأمراض الجلدية.

آخر تعديل على الأحد, 25 أوت 2024 19:58
كلـمات مفتـاحيــة :
الصحة الفلسطينية: وصول لقاحات شلل الأطفال والتنسيق جار لإدخالها إلى قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 18:29     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق