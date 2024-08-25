الاحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يومين

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى, في بيان مشترك, أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية, رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل وممتلكات المواطنين.
وأكد البيان أن حملات الاعتقال هذه تشكل سياسات ثابتة وممنهجة تستخدمها قوات الاحتلال للعقاب الجماعي واستهداف الفلسطينيين.
وصعد الاحتلال الصهيوني من وتيرة حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ليصل عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني.