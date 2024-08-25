الاحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يومين

  الأحد, 25 أوت 2024
الاحتلال الصهيوني يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يومين

رام الله (فلسطين) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, خلال اليومين الماضيين, 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية, بينهم أطفال, إضافة إلى أسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى, في بيان مشترك, أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة الغربية, رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل وممتلكات المواطنين.

وأكد البيان أن حملات الاعتقال هذه تشكل سياسات ثابتة وممنهجة تستخدمها قوات الاحتلال للعقاب الجماعي واستهداف الفلسطينيين.

وصعد الاحتلال الصهيوني من وتيرة حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ليصل عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 10 آلاف و200 فلسطيني.

 

  الأحد, 25 أوت 2024 18:26     الفئـة : دولــي

