العدوان الصهيوني على غزة: مظاهرات بالعاصمة السويدية نصرة لفلسطين

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة وحملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة, غزة حرة", "أوقفوا الإبادة الجماعية".
كما طالبوا بمقاطعة الكيان الصهيوني و رددوا هتافات مثل "الأطفال يقتلون في غزة" و"الحرية لفلسطين".
وكانت ساحة "جوساف أدولف" بمدينة هلسنبوري السويدية شهدت أمس السبت وقفة احتجاجية تطالب بوقف المجازر وحرب الإبادة ضد أهالي قطاع غزة.
وتشهد العديد من المدن والعواصم العالمية مظاهرات تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واليوم أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع أكتوبر 2023, الى إلى 40405 شهيدا و93468 مصابا, مشيرة الى ارتكاب الاحتلال الصهيوني ل3 مجازر في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية, راح ضحيتها 71 شهيدا و112 جريحا.
ولا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات, حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.