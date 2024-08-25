أوتشا :الكيان الصهيوني رفض دخول 125 بعثة إنسانية إلى قطاع غزة في أغسطس الجاري

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 15:36     الفئـة : دولــي

غزة - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا), أن الكيان الصهيوني رفض دخول 125 بعثة إنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع شهر أغسطس الجاري.

وأوضح المكتب في تقرير له أنه " في المجمل, منذ الأول من أغسطس رفض (الكيان الصهيوني) السماح بدخول حوالي ثلث بعثات المساعدة في غزة".

ووفقا لـ "أوتشا", تم التخطيط لما مجموعه 278 مهمة إنسانية في الفترة من 1 إلى 12 أغسطس إلا أن الكيان الصهيوني رفض 79 منها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عرقلة بعثات المساعدة "يقوض الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" لأهالي غزة الذين يعانون من نقص الغذاء و الدواء.

وفي مطلع أغسطس الجاري, أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الكيان الصهيوني رفض تمديد تأشيرة رئيس المكتب أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم 1 أغسطس.

يذكر أن الكيان الصهيوني, وفي خرق صارخ لاتفاقيات جنيف التي تؤكد على حماية المدنيين في وقت النزاعات المسلحة و التي يمر هذا الشهر 75 عاما على اعتمادها في 12 أغسطس من عام 1949, يمارس سياسة التجويع بحق المدنيين في قطاع غزة في إطار حرب الابادة الجماعية التي أطلقتها في السابع من أكتوبر الماضي.

كلـمات مفتـاحيــة :
أوتشا :الكيان الصهيوني رفض دخول 125 بعثة إنسانية إلى قطاع غزة في أغسطس الجاري
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 15:36     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق