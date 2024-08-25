أوتشا :الكيان الصهيوني رفض دخول 125 بعثة إنسانية إلى قطاع غزة في أغسطس الجاري

وأوضح المكتب في تقرير له أنه " في المجمل, منذ الأول من أغسطس رفض (الكيان الصهيوني) السماح بدخول حوالي ثلث بعثات المساعدة في غزة".
ووفقا لـ "أوتشا", تم التخطيط لما مجموعه 278 مهمة إنسانية في الفترة من 1 إلى 12 أغسطس إلا أن الكيان الصهيوني رفض 79 منها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عرقلة بعثات المساعدة "يقوض الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" لأهالي غزة الذين يعانون من نقص الغذاء و الدواء.
وفي مطلع أغسطس الجاري, أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الكيان الصهيوني رفض تمديد تأشيرة رئيس المكتب أندريا دي دومينيكو التي انتهت يوم 1 أغسطس.
يذكر أن الكيان الصهيوني, وفي خرق صارخ لاتفاقيات جنيف التي تؤكد على حماية المدنيين في وقت النزاعات المسلحة و التي يمر هذا الشهر 75 عاما على اعتمادها في 12 أغسطس من عام 1949, يمارس سياسة التجويع بحق المدنيين في قطاع غزة في إطار حرب الابادة الجماعية التي أطلقتها في السابع من أكتوبر الماضي.