الكيان الصهيوني يواصل قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان

  الأحد, 25 أوت 2024 08:19     الفئـة : دولــي
بيروت - واصل الكيان الصهيوني, قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية لبنانية, بأن بلدات الطيبة ومارون الراس وعيترون والعديسة وكفركلا وأطراف بلدة علما الشعب تتعرض لقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الصهيوني.

كما استهدفت دبابة تابعة للكيان الصهيوني , منازل في بلدة عيتا الشعب.

وأضافت المصادر أن الطيران الصهيوني يقوم بتحليق مكثف فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية, أعلنت أمس, أن حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية التي استهدفت خمس بلدات جنوبي البلاد, بلغت ثمانية قتلى, وثلاثة جرحى.

جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني يواصل تصعيده على بلدات وقرى جنوب لبنان, بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر تعديل على الأحد, 25 أوت 2024 08:57
  الأحد, 25 أوت 2024 08:19     الفئـة : دولــي

