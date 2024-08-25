منظمة الصحة العالمية: إصابة 15 ألف طفل في قطاع غزة بسوء التغذية

وأوضحت المنظمة في بيان, أن من بين هؤلاء 3288 طفلا مصاب بسوء التغذية الحاد, مشيرة إلى أنها تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية, منها مركز في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا, شمالي القطاع.
ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي, عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا, ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين, وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية, فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.