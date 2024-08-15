العدوان على غزة: "علامة فارقة قاتمة" مع وصول عدد الشهداء في القطاع إلى 40 ألفا

نيويورك (الأمم المتحدة)- أكد المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, يوم الخميس, أن وصول عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 40 ألفا, "يمثل علامة فارقة قاتمة للعالم".

وفي بيان صحفي نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة, قال المفوض السامي أن نحو 130 فلسطينيا يستشهدون يوميا في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية, مشيرا إلى أن نطاق تدمير جيش الاحتلال الصهيوني للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة يثير الصدمة بشكل كبير.

وأكد المسؤول الأممي أن القانون الدولي الإنساني واضح للغاية بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والممتلكات والبنية التحتية المدنية, منوها بأن مكتبه وثق وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جيش الاحتلال.

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني وعلى أهمية أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا واقعا.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 92 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.