الرئاسة الفلسطينية تحذر من سعي الاحتلال الصهيوني إلى إشعال المنطقة برمتها

رام الله (فلسطين المحتلة) - حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الاحتلال يسعى إلى إشعال المنطقة برمتها في ظل استمرار ارتكابه للمجازر اليومية في قطاع غزة, والاعتداءات في الضفة الغربية, منبهة إلى أن هذا الاجرام لن يجلب للكيان الصهيوني الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة, قوله أن الاحتلال يسعى إلى إشعال المنطقة برمتها, "من أجل ضمان بقائه السياسي" , عبر الاستمرار في سياسة حرب الإبادة والقتل والتدمير والتجويع, مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقال أبو ردينة, أن استمرار العبث الصهيوني, من خلال الاستمرار في ارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزة, واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية, وآخرها استشهاد مواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس, والعديد من الإصابات, واعتقال عشرات المواطنين في أنحاء الضفة الغربية, سيؤدي إلى انفجار المنطقة المشتعلة أصلا.

ودعا في هذا الإطار, الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها عبر إجبار الاحتلال على وقف أفعاله فورا, ووقف عدوانه وسياساته التدميرية, لتجنيب المنطقة ويلات الحروب التي سيدفع العالم بأسره ثمنها, وليس المنطقة فقط.