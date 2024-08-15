Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد بالمنطقة  

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 08:21     الفئـة : دولــي
لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد بالمنطقة  

بيروت - دعا لبنان, يوم الأربعاء, المجتمع الدولي والدول المعنية, إلى تحرك فوري وحاسم, لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة, كخطوة أولى باتجاه التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة.

وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام, بوقف العدوان الصهيوني على غزة ومنع تفاقم الأزمة وتدهور رقعة الصراع في المنطقة.

كما ادانت بشدة اقتحام من يسمون "وزراء" تابعين للكيان الصهيوني رفقة مئات المستوطنين المتطرفين, باحات المسجد الأقصى المبارك, بالقدس المحتلة, موضحة أن هذه الممارسات, إضافة إلى تجريف الاحتلال للأحياء وطرده للسكان في القدس الشرقية, "تأتي في سياق السياسات (الصهيونية) التصعيدية الاستفزازية الممنهجة المرفوضة والمخالفة للقانون الدولي وقوانين الشرعية الدولية".

وأشارت الوزارة الى أن القرارات‏ والإجراءات الأخيرة للاحتلال الصهيوني, التي تكرس التوسع في بناء المستوطنات الجديدة و "شرعنتها" على أراضي الضفة الغربية, "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, كما تحبط المساعي الجدية لوقف إطلاق النار, وتثبت نية الاحتلال في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب".

وكان نحو ألف مستوطن اقتحموا, صباح أمس الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك, تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني حيث قاموا بتدنيس باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام.

يأتي هذا ضمن سلسلة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الاقصى, على أيدي الاحتلال وعصابة المستوطنين, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 09:12
كلـمات مفتـاحيــة :
لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد بالمنطقة  
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 08:21     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: انطلاق الحملة الانتخابية يتصدر عناوين الصحف الوطنية

24.08.15

انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر

24.08.15

محروقات: سوناطراك حققت 14 اكتشافا منذ مطلع السنة و الى نهاية يوليو

24.08.15

صادرات المحروقات: سوناطراك تمكنت في 2024 من دخول عدة أسواق جديدة عبر مختلف القارات

24.08.15

لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد…

24.08.14

مخطط دموي لحركة "ماك" الإرهابية للتشويش على الرئاسيات وخلق الفوضى

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…