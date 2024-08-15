لبنان يدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف العدوان على غزة كخطوة باتجاه وقف التصعيد بالمنطقة  

وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام, بوقف العدوان الصهيوني على غزة ومنع تفاقم الأزمة وتدهور رقعة الصراع في المنطقة.
كما ادانت بشدة اقتحام من يسمون "وزراء" تابعين للكيان الصهيوني رفقة مئات المستوطنين المتطرفين, باحات المسجد الأقصى المبارك, بالقدس المحتلة, موضحة أن هذه الممارسات, إضافة إلى تجريف الاحتلال للأحياء وطرده للسكان في القدس الشرقية, "تأتي في سياق السياسات (الصهيونية) التصعيدية الاستفزازية الممنهجة المرفوضة والمخالفة للقانون الدولي وقوانين الشرعية الدولية".
وأشارت الوزارة الى أن القرارات والإجراءات الأخيرة للاحتلال الصهيوني, التي تكرس التوسع في بناء المستوطنات الجديدة و "شرعنتها" على أراضي الضفة الغربية, "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, كما تحبط المساعي الجدية لوقف إطلاق النار, وتثبت نية الاحتلال في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب".
وكان نحو ألف مستوطن اقتحموا, صباح أمس الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك, تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني حيث قاموا بتدنيس باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام.
يأتي هذا ضمن سلسلة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الاقصى, على أيدي الاحتلال وعصابة المستوطنين, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.