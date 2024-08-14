فلسطين: إقامة مستوطنة جنوب الضفة الغربية إستكمال لمسلسل التطهير العرقي للشعب الفلسطيني

رام الله - أدان رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية, مصطفى البرغوثي, يوم الأربعاء, إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني عن إقامة مستوطنة في جنوب الضفة الغربية, معتبرا هذا الإعلان بمثابة استكمال لمسلسل الإبادة و التشريد و العدوان على الشعب الفلسطيني و تحد لمحكمة العدل الدولية و للقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية.

و أكد البرغوثي أنه و أمام هذا التحدي و العنجهية العنصرية, فإن "الرد الأمثل لوقف الزحف و التوسع الاستيطاني هو الوحدة و التلاحم على برنامج كفاحي مقاوم و

مطالبة الأمم المتحدة بفرض العقوبات على الكيان الصهيوني, للدفاع عن قرارات هيئاتها الرافضة لوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

و في سياق متصل, ندد السيد البرغوثي بالجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال باقتحامه صباح اليوم لمحافظة طوباس و بلدة طمون, و إطلاق النار بكثافة على منازل المواطنين الآمنين, مؤكدا أن هذه الجرائم لن تتوقف لطالما يفلت مرتكبوها من الملاحقة و المحاكمة أمام المحاكم الدولية و العقوبات و يستغلون الصمت الدولي إزاءها.