فلسطين: إقامة مستوطنة جنوب الضفة الغربية إستكمال لمسلسل التطهير العرقي للشعب الفلسطيني

و أكد البرغوثي أنه و أمام هذا التحدي و العنجهية العنصرية, فإن "الرد الأمثل لوقف الزحف و التوسع الاستيطاني هو الوحدة و التلاحم على برنامج كفاحي مقاوم و
مطالبة الأمم المتحدة بفرض العقوبات على الكيان الصهيوني, للدفاع عن قرارات هيئاتها الرافضة لوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".
و في سياق متصل, ندد السيد البرغوثي بالجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال باقتحامه صباح اليوم لمحافظة طوباس و بلدة طمون, و إطلاق النار بكثافة على منازل المواطنين الآمنين, مؤكدا أن هذه الجرائم لن تتوقف لطالما يفلت مرتكبوها من الملاحقة و المحاكمة أمام المحاكم الدولية و العقوبات و يستغلون الصمت الدولي إزاءها.