Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: إقامة مستوطنة جنوب الضفة الغربية إستكمال لمسلسل التطهير العرقي للشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:23     الفئـة : دولــي

رام الله - أدان رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية, مصطفى البرغوثي, يوم الأربعاء, إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني عن إقامة مستوطنة في جنوب الضفة الغربية, معتبرا هذا الإعلان بمثابة استكمال لمسلسل الإبادة و التشريد و العدوان على الشعب الفلسطيني و تحد لمحكمة العدل الدولية و للقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية.

و أكد البرغوثي أنه و أمام هذا التحدي و العنجهية العنصرية, فإن "الرد الأمثل لوقف الزحف و التوسع الاستيطاني هو الوحدة و التلاحم على برنامج كفاحي مقاوم و

مطالبة الأمم المتحدة بفرض العقوبات على الكيان الصهيوني, للدفاع عن قرارات هيئاتها الرافضة لوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

و في سياق متصل, ندد السيد البرغوثي بالجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال باقتحامه صباح اليوم لمحافظة طوباس و بلدة طمون, و إطلاق النار بكثافة على منازل المواطنين الآمنين, مؤكدا أن هذه الجرائم لن تتوقف لطالما يفلت مرتكبوها من الملاحقة و المحاكمة أمام المحاكم الدولية و العقوبات و يستغلون الصمت الدولي إزاءها.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 19:48
كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: إقامة مستوطنة جنوب الضفة الغربية إستكمال لمسلسل التطهير العرقي للشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:23     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

مخطط دموي لحركة "ماك" الإرهابية للتشويش على الرئاسيات وخلق الفوضى

24.08.14

حيداوي : المشاركة في الانتخاب هو واجب بالنسبة للشباب الجزائري

24.08.14

سوناطراك سترافق الرياضيين المتوجين خلال العهدة الأولمبية القادمة

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

قصر المعارض الجديد: زيتوني يسدي تعليمات للإنتهاء من الشطر الأول أواخر مايو 2025

24.08.14

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، "خيار منهجي"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية