Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألمانيا تندد بإقتحام مستوطنين صهاينة المسجد الأقصى

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:03     الفئـة : دولــي

برلين- نددت ألمانيا, يوم الأربعاء, بإقتحام من يسمون "وزراء" تابعين للكيان الصهيوني رفقة مئات المستوطنين المتطرفين, باحات المسجد الأقصى المبارك, بالقدس المحتلة, مطالبة الإحتلال بوقف هذه الإستفزازات المتعمدة.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نرفض الخطوات الأحادية التي تعرض الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس للخطر".

يشار إلى أن نحو ألف مستوطن اقتحموا, صباح يوم أمس الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك, تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني وقاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة انتهاكات و اقتحامات من المستوطنين, بدعم من قوات الاحتلال, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

و أدانت العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية هذا الاقتحام, و دعي المجتمع الدولي, خصوصا مجلس الأمن, إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة, و ايضا من اجل وقف العدوان الصهيوني بشكل كامل وفوري وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 19:13
كلـمات مفتـاحيــة :
ألمانيا تندد بإقتحام مستوطنين صهاينة المسجد الأقصى
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 19:03     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

مخطط دموي لحركة "ماك" الإرهابية للتشويش على الرئاسيات وخلق الفوضى

24.08.14

حيداوي : المشاركة في الانتخاب هو واجب بالنسبة للشباب الجزائري

24.08.14

سوناطراك سترافق الرياضيين المتوجين خلال العهدة الأولمبية القادمة

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

قصر المعارض الجديد: زيتوني يسدي تعليمات للإنتهاء من الشطر الأول أواخر مايو 2025

24.08.14

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، "خيار منهجي"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية