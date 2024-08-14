ألمانيا تندد بإقتحام مستوطنين صهاينة المسجد الأقصى

برلين- نددت ألمانيا, يوم الأربعاء, بإقتحام من يسمون "وزراء" تابعين للكيان الصهيوني رفقة مئات المستوطنين المتطرفين, باحات المسجد الأقصى المبارك, بالقدس المحتلة, مطالبة الإحتلال بوقف هذه الإستفزازات المتعمدة.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نرفض الخطوات الأحادية التي تعرض الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس للخطر".

يشار إلى أن نحو ألف مستوطن اقتحموا, صباح يوم أمس الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك, تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني وقاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في مشهد غير مسبوق من عمليات الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة انتهاكات و اقتحامات من المستوطنين, بدعم من قوات الاحتلال, في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

و أدانت العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية هذا الاقتحام, و دعي المجتمع الدولي, خصوصا مجلس الأمن, إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة, و ايضا من اجل وقف العدوان الصهيوني بشكل كامل وفوري وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.