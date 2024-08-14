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فلسطين: الأردن يدين توسع الإحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات و "شرعنتها"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 17:38     الفئـة : دولــي

عمان - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية, يوم الأربعاء, قرارات و إجراءات الإحتلال الصهيوني التي تكرس إحتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات و "شرعنتها".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة, سفيان القضاة, ادانة الأردن لسياسة التوسع الاستيطاني للاحتلال الصهيوني, والتي كان آخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بيت لحم, والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو), "في تحد صارخ و انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334, و اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة".

و أكد سفيان القضاة, رفض المملكة و استنكارها المطلق لمثل هذه الإجراءات الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات "اليونيسكو" والمرجعيات الدولية ذات الصلة, مشددا على أن هذه الإجراءات "تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:42
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فلسطين: الأردن يدين توسع الإحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات و "شرعنتها"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 17:38     الفئـة : دولــي   شارك

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