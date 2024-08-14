Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لتركيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:44     الفئـة : دولــي

رام الله- يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تستمر يومين, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

و نقلت "وفا" عن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية, فائد مصطفى, أن عباس "سيجتمع خلال زيارته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و كبار المسؤولين الاتراك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية".

وذكر السفير مصطفى أن هذه الزيارة "تكتسي أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الصهيوني على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة وتزايد وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية", مشيرا الى أن "هذه التطورات ستكون على أجندة المحادثات بين رئيسين وقيادتي البلدين الى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية".

وأشار الى أنه, خلال هذه الزيارة, "سيلقي الرئيس عباس خطابا سياسيا تاريخيا هاما في مجلس الأمة التركي الكبير-البرلمان- بدعوة استثنائية من رئيس البرلمان التركي, نعمان كورتولموش".

وأشاد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية التي تشهد "تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات", لافتا الى أن سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ستكون على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الاتراك.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 16:57
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لتركيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:44     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

منتدى المستثمرين الجزائريين: مرافقة أزيد عن 500 مستثمر منذ 2021

24.08.14

العدوان الصهيوني: مسؤول أممي يدعو مجددا إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

24.08.14

تنصيب مدير عام جديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة

24.08.14

فلسطين: الأردن يدين توسع الإحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات و "شرعنتها"

24.08.14

الكيان الصهيوني مستمر في تنفيذ سياسته الأكثر تطرفا في غزة والضفة الغربية

24.08.14

توقيف شخص ينتمي للتنظيم الإرهابي ''الماك" حاول إدخال أسلحة وذخيرة إلى الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية