الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لتركيا

رام الله- يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تركيا تستمر يومين, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

و نقلت "وفا" عن سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية, فائد مصطفى, أن عباس "سيجتمع خلال زيارته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و كبار المسؤولين الاتراك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية".

وذكر السفير مصطفى أن هذه الزيارة "تكتسي أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الصهيوني على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة وتزايد وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية", مشيرا الى أن "هذه التطورات ستكون على أجندة المحادثات بين رئيسين وقيادتي البلدين الى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية".

وأشار الى أنه, خلال هذه الزيارة, "سيلقي الرئيس عباس خطابا سياسيا تاريخيا هاما في مجلس الأمة التركي الكبير-البرلمان- بدعوة استثنائية من رئيس البرلمان التركي, نعمان كورتولموش".

وأشاد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية التي تشهد "تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات", لافتا الى أن سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة ستكون على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الاتراك.