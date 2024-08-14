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الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو الإحتلال الصهيوني لوقف توجيه إتهامات للصحفيين في فلسطين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:33     الفئـة : دولــي

بروكسل- دعا الإتحاد الدولي للصحفيين, يوم الأربعاء, الكيان الصهيوني لوقف توجيه إتهامات لا أساس لها للصحفيين في فلسطين خاصة غزة, حسب ما ذكرته مصادر إعلامية.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين أن استهداف الاحتلال الصهيوني لمؤسسات الإعلام والتلميح لتورط صحفيين بغزة بالإرهاب تعرض حياتهم للخطر.

و كان تيم داوسون, نائب أمين الاتحاد الدولي للصحفيين, أفاد, الجمعة الماضية, بأن "الصحفيين في غزة يواجهون صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المتواصل بالقطاع, ونضع قضايا عديدة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بحقوق الصحفيين في غزة".

وتابع ذات المسؤول : "ندعو إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب, وقدمنا مساعدات طبية للصحفيين في مواقع الأحداث بقطاع غزة".

و كانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أفادت مؤخرا بأنها رصدت نحو 500 انتهاكا للاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين في فلسطين منذ مطلع عام 2024.

و أظهرت النقابة إحصاءات لجنة حماية الصحفيين, التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة باستهداف الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام, مشيرة الى أن العدوان الصهيوني أصبح الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992."

يشار الى أن المركز الدولي للصحفيين قد أعلن في فبراير الماضي أن العدوان على غزة شهد أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا, مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحقت دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية, فضلا عما سببته من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 16:57
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الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو الإحتلال الصهيوني لوقف توجيه إتهامات للصحفيين في فلسطين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:33     الفئـة : دولــي   شارك

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