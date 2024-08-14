رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسؤول بريطاني تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان الصهيوني

رام الله (فلسطين المحتلة) - بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني, محمد مصطفى, في إتصال هاتفي يوم الأربعاء مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية, هاميش فالكونر, تطورات الأوضاع في المنطقة ودفع الجهود لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وإدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة لتلبية الإحتياجات الطارئة.

ودعا مصطفى, حكومة بريطانيا لاتخاذ "إجراءات جدية وفعلية" تجاه التوسع الاستيطاني و إرهاب المستوطنين الصهاينة.

وثمن موقف بريطانيا عبر إصدارها بيانا مشتركا مع عدد من الدول الاوروبية أكدت فيه "ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل عاجل ودون قيود", مرحبا باستئناف الحكومة البريطانية دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ وتقديمها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

من جانبه, أكد فالكونر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة, معبرا عن قلقه من تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع ومخاطر التصعيد في المنطقة.

و كان رئيس الوزراء الفلسطيني قد شدد أمس خلال جلسة مجلس الوزراء لأسبوعية, على أنه "بعد 312 يوما من عمليات الاستهداف والتدمير الممنهجة في قطاع غزة, فقد خرج الوضع الصحي عن السيطرة, خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي و انتشار الأمراض الجلدية و أمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها, ومما يفاقم خطورة الوضع, خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة بحق أهالي قطاع غزة برا وبحرا وجوا, منذ السابع من أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين وفق آخر حصيلة مؤقتة, أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.